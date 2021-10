Barcolana Sea summit: Regione, sfida ambientale ma anche economica

Trieste, 6 ott - Non si possono raggiungere gli obiettivi della tutela dell'ambiente senza rendere economicamente sostenibili gli investimenti sia pubblici che privati: il rischio è che tutto diventi un'illusione che durerà il tempo del Pnrr, ovvero fino a quando ci saranno risorse pubbliche.



Questo il concetto espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia aprendo oggi il Barcolana Sea summit al Trieste convention center in Porto Vecchio con un ringraziamento agli organizzatori perché la manifestazione non solo consolida i risultati sportivi e di intrattenimento così importanti per Trieste, per il Friuli Venezia Giulia e ormai per l'Europa e il mondo, ma si sfida anche su temi che non sono usualmente quelli che ci si aspetta dal pubblico di una regata.



La responsabilità oggi deve coinvolgere ogni cittadino, ha indicato il governatore, che ha aperto il summit assieme all'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, e la sfida deve riguardare la sostenibilità ambientale e sociale, ma anche quella economica.



L'auspicio è quello di sfruttare le risorse dell'Europa e del Governo per creare strumenti strutturali che possano garantire lo sviluppo e l'invito è a guardare realisticamente all'impatto ambientale a livello globale e considerare che senza il coinvolgimento soprattutto dei Paesi asiatici la sfida sarà persa.



Non basta fare bene i compiti a casa, ha esortato il governatore, bisogna collaborare con aree in cui la sensibilità verso il tema dell'impatto ambientale è inferiore rispetto all'Europa e anche qui il tema economico non è irrilevante, perché occorre che in una gara tutti partano dalle stesse condizioni.



Alla giornata inaugurale dell'evento dedicato alla salute del Mediterraneo e all'incontro tra scienza, istituzioni e imprese, hanno partecipato il ministro della Transizione ecologica con un messaggio registrato e, tra gli altri, il presidente della Fondazione Sviluppo sostenibile, il presidente di Illycaffè e in videocollegamento l'economista Phoebe Koundouri.



1- segue ARC/EP/gg