Basket: Regione, auspicio Allianz Ts regali soddisfazioni a tifosi

Trieste, 22 set - L'importanza per la promozione del territorio regionale di avere una società che milita nella massima serie di basket e che rappresenta una storia cestistica fondata su una tradizione che merita di essere consolidata. L'auspicio è infatti che la squadra riesca a regalare più di qualche soddisfazione a un pubblico appassionato di pallacanestro come quello triestino. In quest'ottica l'obiettivo è di arrivare a un'apertura degli impianti più estesa di quella attuale. Questo il concetto espresso oggi a Trieste dal governatore del Friuli Venezia Giulia in occasione della presentazione della squadra dell'Allianz Pallacanestro Trieste che si appresta a disputare la stagione agonistica nel campionato di serie A1. Come ha sottolineato il massimo esponente dell'Amministrazione regionale, la ripartenza non può tralasciare lo sport che ha sofferto in maniera pesante le chiusure causate dalla pandemia. Da parte sua l'assessore regionale all'Ambiente, presente anch'egli alla presentazione dell'Allianz, ha rivolto parole di elogio sia alla dirigenza della società - per la stabilità che è riuscita a dare alla squadra che da diverse stagioni gioca nella massima serie - sia agli imprenditori che partecipano al progetto di sostenere il sodalizio. ARC/GG