Basket: Roberti, grazie a nuova proprietà Usa per investimento su Ts

Trieste, 19 gen - "Innanzitutto rivolgo un ringraziamento alla nuova proprietà che ha deciso di fare questo investimento importante per la città". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti alla presentazione della nuova proprietà americana della Pallacanestro Trieste. Come ha spiegato l'esponente della Giunta, a incidere nella scelta dei nuovi investitori d'oltreoceano c'è stata anche la potenzialità del territorio giuliano, che sta vivendo una fase di rilancio con l'affacciarsi di nuove realtà economiche interessate a insediarsi a Trieste, "segno che qualcosa è cambiato in questi ultimi anni". "Questa nuova compagine sociale - ha concluso l'assessore - può rappresentare un volano importante per la nostra regione, perché l'obiettivo è quello di accendere un faro sul Friuli Venezia Giulia e su Trieste. Quel faro lo accenderete, come auspicano tutti i tifosi, con dei successi sportivi che potranno avere anche delle ricadute positive in termini economici per la città. Per questo facciamo ancora di più il tifo per la Pallacanestro Trieste". ARC/GG/al