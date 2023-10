Beni culturali: Anzil, bando salvaguardia affreschi da 500mila euro

Udine, 10 ott - "Con questo bando rivolto a enti locali e ecclesiastici prevediamo il finanziamento di progetti di recupero, conservazione e valorizzazione di edifici di pregio artistico e architettonico nel territorio regionale mediante la concessione di contributi per la salvaguardia degli affreschi: promuoviamo così la conservazione e valorizzazione dei beni di valore storico, artistico e ambientale e del loro contesto, in quanto componente essenziale del patrimonio culturale, testimonianza dei momenti significativi della storia, risorsa di fondamentale importanza sul piano educativo e fattore di sviluppo dell'offerta turistico-culturale di un territorio".Lo ha annunciato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura Mario Anzil, in merito alla delibera approvata dalla Giunta regionale con cui si prevede la concessione di contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile entro il limite di 100.000 euro e in relazione a interventi di importo complessivamente non inferiore a 50.000 euro.Sono legittimati a presentare domanda, dal 16 ottobre al 6 novembre 2023, i Comuni e gli enti ecclesiastici che siano proprietari o abbiano in concessione edifici di pregio artistico e architettonico nei quali siano presenti affreschi: sono ammissibili, tra le altre, spese per onorari dei restauratori, spese tecniche e generali e di collaudo, spese per acquisti e forniture necessari alla valorizzazione degli affreschi.Le risorse finanziarie stanziate a bilancio 2023 e destinate per l'esercizio in corso ammontano a 500.000 euro. ARC/EP/ma