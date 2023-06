Berlusconi: Fedriga, ha avuto occhio di riguardo per nostra regione

Trieste, 22 giu - "Berlusconi ha sempre dimostrato grande attenzione verso la nostra regione e le relative collaborazioni con il Governo nazionale. Allo stesso modo, grande era la sua umanità nei confronti di chi lavorava o si confrontava con lui. Una persona che ha cambiato il modo di fare politica in Italia e non solo".



Così il governatore del Friuli Venezia Giulia ha ricordato l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, recentemente scomparso, in apertura dei lavori della seduta odierna del Consiglio regionale.



"Dal punto di vista politico - ha aggiunto il massimo esponente della Giunta regionale - è stato in grado di determinare nel nostro Paese un importante rafforzamento dei rapporti internazionali. Sono convinto che le sue capacità di mediazione abbiano favorito il consolidamento di un centrodestra democratico, che oggi porta avanti l'impegno politico nel solco della sua eredità. Mi auguro - ha concluso Fedriga - che, dopo la sua scomparsa, anche chi lo ha contestato riconosca il suo esempio di buona imprenditoria e il ruolo politico che ha avuto in un momento delicato per il Paese come il passaggio tra prima e seconda Repubblica". ARC/PAU/ma