Berlusconi: Riccardi, l'Italia intera saluta uomo di Stato

Trieste, 14 giu - "L'Italia intera si è fermata per salutare un uomo di Stato. Non ho vissuto una partecipazione di maniera, ma intensa e non convenzionale. C'erano tutti i protagonisti delle sue imprese politiche, sportive, dello spettacolo e della televisione, chi lo ha sostenuto o contrastato, chi l'ha seguito sempre e chi ha preso altre strade. Quello che probabilmente avrebbe voluto".



Queste le parole dell'assessore regionale alla Salute con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, presente oggi a Milano, assieme al governatore Fedriga, ai funerali di Stato dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. ARC/PAU/gg