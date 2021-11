Bilancio: Zannier, 16 mln su fondo rotazione e 2 su bandi attrezzature

Udine, 30 nov - Ulteriori 16 milioni al Fondo di rotazione in agricoltura e altri 2 milioni per scorrere le graduatorie dei bandi regionali per l'acquisto di attrezzature.



Sono le ulteriori poste a bilancio che l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier proporrà alla Giunta di aggiungere nella manovra di bilancio 2022 e che oggi pomeriggio lo stesso assessore ha preannunciato alla II Commissione consiliare chiamata ad esprimere un parere sulle parti di propria competenza della manovra.



"Oltre a dare un'ulteriore importante dotazione al fondo di rotazione e ai bandi regionali attrezzatura, è mio obiettivo sfruttare tutto il pacchetto di regole contenute nel "Quadro temporaneo" introdotto dall'Unione europea per far fronte alla pandemia e di cui proprio in questi giorni si sta discutendo una possibile proroga. Si tratta di uno strumento importante a sostegno delle imprese agricole da cui il Friuli Venezia Giulia è stato la prima regione a saper trarre il massimo delle opportunità" ha ribadito Zannier.



Rispetto ai contenuti del Documento di economia e finanza regionale (Defr), Zannier ha messo in luce gli obiettivi relativi alla Missione 9, tra cui rientrano iniziative a sostegno della gestione forestale sostenibile.



Con riferimento alla legge Collegata e alla Stabilità, l'assessore ha poi messo in evidenza la previsione normativa che riassegna alle Comunità di montagna la competenza sui Piani di razionalizzazione fondiaria, a seguito della soppressione delle Uti, la norma a sostegno delle piccole produzioni locali e quella per la promozione dell'agricoltura biologica e per il recupero del patrimonio malghivo destinato ad attività di pascolo e lattiero-casearia. ARC/SSA/al