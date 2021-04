Bilancio: Zilli-Callari, da maggio Regione cambia software contabilità

Si passerà dal sistema Cosmo a quello Ascot



Trieste, 10 apr - "Una evoluzione tecnologica in casa della Regione porterà l'amministrazione ad adottare un nuovo software di contabilità, passando dal sistema Cosmo a quello Ascot. Lo switch tra i due sistemi avverrà a cavallo tra il 6 e l'11 maggio".



A darne notizia alla Giunta sono stati gli assessori alle Finanze Barbara Zilli e ai Sistemi informativi Sebastiano Callari nel corso della odierna seduta dell'esecutivo.



"Insiel - spiegano i due assessori - ha storicamente gestito due prodotti informatici di contabilità, uno (Ascot) utilizzato da Comuni, Enti regionali e Gestioni Fuori Bilancio ed uno (Cosmo) usato solamente dalla Amministrazione regionale. Ciò era dovuto al fatto che quest'ultimo ente adottava una propria legge di contabilità, in alcune parti anche profondamente diversa da quella delle altre Amministrazioni pubbliche. Nell'ambito del processo di 'armonizzazione' dei bilanci pubblici, nel 2015 sono state individuate regole comuni per tutto il sistema pubblico italiano, princìpi applicati l'anno successivo anche dalla Regione. Le direzioni Finanze e Sistemi informativi hanno così ritenuto congiuntamente di non far evolvere il software Cosmo in ragione dei limiti tecnologici della soluzione e ritenuto opportuno ottimizzare le risorse mantenendo attivo un solo software comune a Enti locali e Amministrazione regionale".



"Il passaggio - chiariscono ancora Zilli e Callari - si sarebbe dovuto attuare già nel 2020 dopo una formazione del personale che utilizza questo strumento, ma la pandemia ne ha rallentato il trasferimento. Al momento stanno completando il percorso di addestramento circa 200 persone, cui seguiranno poi le altre 400 che gravitano attorno al 'mondo contabile'. Si prevede quindi la dismissione del sistema Cosmo il 6 maggio 2021 e l'attivazione di Ascot martedì 11 maggio 2021". ARC/AL/ep