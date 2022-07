Biodiversità: Zannier, accordo con Units per tutela specie 'lasca'

Trieste, 8 lug - "La specie ittica 'lasca', indicata nella 'Lista rossa dei vertebrati italiani' tra le specie in pericolo di estinzione e la cui presenza in regione è stata rilevata unicamente nelle acque del Rio Chiarò a Cialla di Prepotto (Ud), sarà tutelata da un accordo di collaborazione che la Regione, tramite il Servizio di biodiversità e l'Ente tutela patrimonio ittico, ha siglato con l'Università degli studi di Trieste". Lo ha detto, al termine della seduta odierna della Giunta regionale, l'assessore alle Risorse ittiche Stefano Zannier in merito alla necessità di salvaguardare la specie 'lasca' (Protochondrostoma genei) dalla minaccia della specie ittica aliena invasiva 'naso' (Chondrostoma nasus), anch'essa individuata nelle acque del Rio Chiarò."Gli studi che verranno attuati tramite questa sinergia - ha spiegato Zannier - hanno l'obiettivo di accrescere le conoscenze sulla 'lasca' per mettere a punto specifiche misure a tutela della specie stessa, tra cui in particolare l'eradicazione della specie aliena 'naso'. Tutto questo avverrà nello specifico con dei campionamenti periodici con elettrostorditore che saranno eseguiti dal Dipartimento di scienze della vita dell'Università di Trieste con il supporto tecnico e operativo di Etpi. Il Servizio, sulla base dei dati raccolti durante i monitoraggi, individuerà specifici obiettivi di conservazione e idonee misure di conservazione per la 'lasca', riconosciuta come specie ittica di interesse comunitario".Nel complesso, come ha riferito ancora l'assessore, il Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione erogherà al Dipartimento dell'ateneo triestino un totale di 10mila euro nell'arco di tre anni (3mila nel 2022, 5mila nel 2023, 2mila nel 2024) per il rimborso delle spese per le attività relative all'accordo, che sarà valido fino al 30 giugno 2024. ARC/PAU/ma