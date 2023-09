Bioman: Amirante, avviate procedure esproprio per teleriscaldamento

Maniago, 25 set - "Sono state avviate in estate e procedono regolarmente le procedure di esproprio per l'escavo del passaggio di servitù su cui si poserà la rete di teleriscaldamento del nuovo impianto della Bioman che servirà a dare acqua calda a tre edifici pubblici. La Regione sta compiendo tutti gli atti necessari a portare a compimento, secondo le progettualità condivise, uno dei più innovativi impianti di teleriscaldamento in Friuli Venezia Giulia".È quanto riferito dall'assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante alla direzione della Bioman di Maniago dove l'assessore si è recata oggi pomeriggio per una visita istituzionale."La Regione sostiene la visione che la Bioman ha intrapreso con gli investimenti in sviluppo nell'ottica di realizzare una compiuta economia circolare. La Direzione Infrastrutture è soggetto attuatore per quanto riguarda le procedure espropriative, su cui stiamo agendo speditamente, nel quadro di un percorso autorizzativo che fa capo alla Direzione Difesa ambiente e energia" ha sottolineato Amirante. All'impianto di Maniago viene conferita gran parte della frazione organica della raccolta differenziata di molti Comuni della Regione, materiale che poi va ad alimentare un impianto di compostaggio e un ciclo di biodigestione. La trasformazione del rifiuto organico consente la produzione di energia elettrica, termica, biometano per autotrazione, acqua usata nel ciclo dell'impianto, compost e fertilizzanti. Da una sala collegata a sistemi automatici viene effettuata la supervisione di tutto il ciclo produttivo e l'impianto è a ciclo chiuso sia per i consumi di energia che di acqua.Il prossimo progetto prevede la realizzazione di una rete di teleriscaldamento di 4 chilometri che correrà in gran parte lungo via Vivarina e poi giungerà a riscaldare il centro sportivo, il polo liceale, le caserme militari per un totale di circa 6 megawatt di potenza. La Bioman occupa attualmente 125 dipendenti diretti e circa 50 specializzati provenienti dall'indotto. ARC/SSA/al