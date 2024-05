Caduti: doveroso ricordo di chi si è sacrificato per mondo in pace

Monfalcone, 13 mag - Partecipare a celebrazioni che ricordano il sacrificio di chi ha contribuito a consegnare un mondo in pace è un atto dovuto: il loro ricordo testimonia il senso di patria, di libertà e democrazia conquistati in tanti anni in cui l'Europa ha visto fiamme, fuoco, morte.È quanto, in sintesi, ha espresso l'assessore regionale al Patrimonio in occasione della cerimonia a ricordo dei caduti dell'Arma di Cavalleria che si è tenuta a cura del Comune e di Assoarma al cippo dedicato ai Reggimenti di cavalleria "Cavalleggeri di Monferrato" e "Cavalleggeri di Roma" nell'area tra via Romana e via Flavia a Monfalcone.Dopo la deposizione della corona e la benedizione del parroco di Monfalcone, l'esponente della Giunta ha preso la parola a nome della Regione ed evidenziato come oggi sia importante sottolineare che viviamo in uno spazio importante, l'Europa, di cui è possibile capire l'importanza proprio alla luce di ciò che accade a poca distanza, in Ucraina e Medioriente.In un mondo particolarmente complesso, con valori che vengono messi in discussione, l'assessore ha auspicato a non derogare e arretrare dalla loro difesa: partendo da ciò che uomini e donne hanno costruito in questi anni - è stato sottolineato - occorre ribadire con forza ciò che definisce l'identità cristiana. ARC/EP/ma