Cal: aumento contributo Comuni per sterilizzazione di cani e gatti

Via libera dal Consiglio delle autonomie locali



Udine, 8 mar - Parere unanime è stato espresso questo pomeriggio dal Consiglio delle autonomie locali (Cal) rispetto alla modifica del regolamento che riguarda i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti regionali per la sterilizzazione di animali di cui devono farsi carico i Comuni, anche per quel che attiene le colonie feline.



Il provvedimento, approvato oggi in via preliminare su proposta del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, fa seguito alla delibera di giunta regionale del 10 febbraio scorso.



L'iniziativa nasce per agevolare i Municipi rispetto alle spese sostenute per questo tipo di attività: aumentano, infatti, gli importi destinati alle sterilizzazioni, visto l'incremento generale dei prezzi e dei servizi, per un maggiore decoro e una igiene dei territori, oltre che - di conseguenza - per il benessere degli stessi animali.



Le spese ammissibili sono quelle destinate agli interventi di sterilizzazione effettuati dai veterinari delle aziende per i servizi sanitari o dai veterinari liberi professionisti convenzionati con le strutture di ricovero e custodia, o con i Comuni: da 50 a 80 euro per singolo gatto di colonia felina, in base al sesso (anziché da 30 a 60), e da 100 a 220 euro per singolo cane, in base al sesso e al peso (anziché da 80 a 200). ARC/PT/gg