Cal: Callari, Comuni rappresentati in cabina regia Centrale unica

Udine, 19 gen - "La presenza di due componenti indicati dal Cal e dall'Anci nella Cabina di regia della Centrale unica di Committenza testimonia un importante coinvolgimento dei Comuni in questo organismo. È una scelta che abbiamo fortemente voluto per rafforzare uno strumento utile soprattutto agli Enti locali e per semplificare le procedure".È quanto ha detto l'assessore ai Servizi generali e sistemi informativi Sebastiano Callari intervenendo oggi alla seduta del Consiglio delle Autonomie locali (Cal) chiamato a nominare un proprio rappresentante nella Cabina di regia per la definizione ed il coordinamento della programmazione e delle attività della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in qualità di Soggetto aggregatore."Dalla sua istituzione ad oggi la Centrale unica di Committenza ha vissuto un periodo di transizione in cui non sono mancate difficoltà di accettazione da parte degli Enti locali di alcune gare centralizzate che non rispondevano appieno alle esigenze del territorio - ha evidenziato Callari -. La Cuc può dare valore a ciò di cui i Comuni hanno bisogno e agevolare l'accesso ai sistemi di appalto. Per questo abbiamo voluto all'interno dell Cabina di regia anche un rappresentante di Cal e di Anci. Ciò consentirà di semplificare il percorso di approvazione delle gare, che saranno vagliate dalla Cabina di regia senza ulteriori passaggi".La Cabina di regia risulta pertanto composta dal Direttore generale della Regione che la presiede; dal Direttore centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi; dal Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione; dal Direttore centrale della salute e politiche sociali e disabilità; dal Direttore della Centrale unica di committenza e Provveditorato; dal Direttore generale dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (Arcs); dal Direttore generale di Insiel SpA; da un componente proposto dall'Anci e da un componente proposto dal Cal. Essendo giunta un'unica proposta da parte del sindaco di Tolmezzo (che ha indicato la figura tecnica del responsabile di struttura della Comunità di montagna della Carnia, Orlando Gonano) il Cal, d'intesa con l'assessore Callari, ha rinviato la nomina alla seduta di fine mese.Nel corso della seduta odierna, il Consiglio delle Autonomie locali ha anche espresso parere positivo all'unanimità sui provvedimenti illustrati dall'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti. Si tratta dell'accordo per l'adesione da parte del personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale al fondo di previdenza complementare nazionale Perseo, e della fissazione di un ulteriore termine di sei mesi per l'espressione della volontà di adesione al medesimo fondo, anche mediante forme di silenzio-assenso, e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore prevista nell'accordo sottoscritto da Aran e parti sindacali il 16 settembre dello scorso anno.Parere positivo unanime anche all'integrazione della nuova disciplina dei compensi ai sindaci, con la previsione di un compenso pari al 40 per cento per il prosindaco nei Comuni che hanno costituito municipi a seguito di fusioni (di fatto la norma si applica al solo Comune di Rivignano Teor fino al termine dell'attuale mandato amministrativo che scade nella primavera 2023). ARC/SSA/al