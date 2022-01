Cal: domani all'esame piano prevenzione, personale e appalti pubblici

Udine, 18 gen - Il Consiglio delle Autonomie locali, presieduto da Roberto Revelant, si riunirà domani mattina alle 9 per trattare temi inerenti la salute, il comparto unico e la disciplina degli appalti pubblici.



I lavori saranno aperti con l'illustrazione da parte del vice governatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, del Piano regionale della prevenzione 2021-25 approvato in via preliminare con delibera della Giunta regionale del 30 dicembre scorso.



Il Cal sarà poi chiamato ad esprimere l'intesa su alcune tematiche inerenti il Comparto unico che saranno illustrare dall'assessore regionale alle Autonomie locali e funzione pubblica Pierpaolo Roberti. Si tratta dell'accordo per l'adesione da parte del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale al fondo di previdenza complementare nazionale Perseo, sottoscritto il 16 aprile 2014 e dell'accordo sulla regolamentazione inerente le modalità di espressione della volontà di adesione al medesimo fondo, anche mediante forme di silenzio - assenso, e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore, sottoscritto da Aran e parti sindacali il 16 settembre dello scorso anno. Chiuderà i lavori, alla presenza dell'assessore regionale ai servizi generali e sistemi informativi Sebastiano Callari, la nomina di un rappresentante nella Cabina di Regia per la definizione e il coordinamento della programmazione e delle attività in materia di appalti pubblici della Regione, in qualità di soggetto aggregatore. ARC/SSA/ep