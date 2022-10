Cal: Roberti, bene Comuni su fondo di solidarietà per imposta immobili

Trieste, 12 ott - "La propensione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, manifestata oggi in sede di Cal, di istituire un fondo di solidarietà per la gestione dell'avanzo stimato tra gli incassi della nuova imposta locale sugli immobili e l'importo di 92 milioni che la Regione deve versare allo Stato per l'Imu è la prova di come il Sistema integrato regionale funzioni in maniera elastica, senza pregiudizi e senza imposizioni". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti al termine della riunione odierna del Consiglio delle autonomie locali convocata in modalità mista dalla presidente Francesca Papais. La riforma regionale che istituisce l'imposta locale sugli immobili, la quale sostituirà l'Imu dal primo gennaio 2023, deve garantire infatti la neutralità finanziaria. L'importo di 92 milioni è stato calcolato dallo Stato sulla base della media del gettito nel triennio 2016-2018. "A fronte di questo impegno finanziario - ha rilevato Roberti, presente nella sede della Regione di Udine - per il 2022 le proiezioni ci portano verso una media di gettito superiore per il Friuli Venezia Giulia, pari a 94 milioni. Tuttavia dietro a questo dato generale vanno segnalate alcune situazioni di criticità che riguardano una serie di amministrazioni municipali oltre al disallineamento finanziario dei Comuni rivieraschi e montani che scontano il calo provvisorio di entrate dovuto al posticipo Imu sugli immobili turistici. Per questo motivo è giusto che il Consiglio delle autonomie - ha sostenuto l'assessore - possa scegliere se optare per un riequilibrio delle risorse finanziare mediante un Fondo di solidarietà utile a fronteggiare e emergenze o difficoltà, come viene preferito, o sulla possibilità dei singoli Comuni che vantano un avanzo di poterlo trattenere". Roberti si è impegnato a tornare al Cal a novembre allorché le proiezioni sul gettito 2022 saranno più definite e dettagliate in modo da avere un quadro perfezionato sulla posizione di tutti i Comuni rispetto agli importi dell'esazione immobiliare. ARC/PPH/al