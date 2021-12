Cal: Scoccimarro, cessione gratuita energia idroelettica

Udine, 15 dic - È stato approvato a maggioranza dal Cal il provvedimento della Giunta regionale che prevede la quantificazione e il riparto della energia elettrica che deve essere ceduta gratuitamente dai concessionari alla Regione.



Ciò rientra, ha spiegato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, nella Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.



Tale strumento prevede la cessione gratuita alla Regione di parte dell'energia elettrica prodotta dai concessionari di impianti di grande derivazione d'acqua.



"La Regione - ha ricordato Scoccimarro - ha stabilito di assegnare l'intero importo ai Comuni montani e alle Comunità di Montagna, a sostegno diretto di quelle realtà nelle quali viene prodotta l'energia".



"Una forma di incentivo ai Comuni di montagna - ha aggiunto Scoccimarro - a supporto dell'attività svolta a servizio dei cittadini anche in un periodo non facile qual è quello caratterizzato dalla pandemia".



Nel corso della seduta precedente del Cal, Scoccimarro aveva invitato l'organismo consultivo del sistema delle autonomie a individuare un gruppo di sindaci affinché potesse esprimere le proprie valutazioni a nome dei Comuni interessati rispetto ai contenuti del provvedimento della Regione.Il gruppo, assieme alla Regione, aveva stabilito di ripartire la somma assegnata per l'80 per cento ai Comuni di montagna e il restante 20 per cento alle Comunità di montagna. ARC/CM/ma