Campionato Tuffi: Roberti, evento spettacolare con sfondo piazza Unità

Trieste, 14 lug - "Con il 'Vertigo Cliff Diving' Trieste ha ospitato un evento entusiasmante e dalla forte spettacolarità: sicuramente un altro tassello della vocazione internazionale del capoluogo giuliano e del Friuli Venezia Giulia". Così l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti a margine dell'evento che dal 12 a oggi ha visto gareggiare i migliori specialisti mondiali dei tuffi dalle grandi altezze. La competizione era organizzata dall'associazione Vertigo Cliff Diving, rappresentata dal presidente Edoardo Iurincich, con il contributo di Regione e del Comune di Trieste. Dalla piattaforma alta 27 metri costruita presso il bacino San Giusto, piazza Unità d'Italia ha fatto da sfondo alle performance dei 24 atleti, compresi i due campioni del mondo in carica, Costantin Popovici e Rhiannan Iffland. L'evento, gara regolare mai organizzata prima a Trieste è stato realizzato grazie a Comune di Trieste e Regione FVG, con il contributo di diversi sponsor privati. La Vertigo Cliff Diving annovera nel suo team campioni attuali quali Olekseij Prigorov, nella veste di consulente tecnico internazionale, facente parte della squadra Red Bull Cliff Diving e della nazionale Ucraina, nonché medaglia olimpica a Pechino 2008, Davide Lorenzini, coordinatore sicurezza e soccorso, ex olimpionico, ex staff Nazionale Italiana, allenatore, istruttore sommozzatori Corpo Carabinieri, e Sabrina Manzato, Isef, allenatrice di tuffi. "Interessante anche la proposta degli incontri nel villaggio con Italia circolare, Fondazione Alia, Sincrotrone e Area di ricerca su sport, disabilità, alimentazione e sostenibilità", ha commentato Roberti. ARC/EP/pph