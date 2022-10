Cap. di porto: Fedriga saluta contrammiraglio Vitale a fine incarico

Presenti all'incontro anche l'assessore Roberti e il nuovo comandante, il capitano di vascello Del Prete Trieste, 18 ott - Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha incontrato questa mattina, assieme all'assessore regionale alle Sicurezza Pierpaolo Roberti, l'attuale direttore marittimo del Friuli Venezia Giulia e comandante della Capitaneria di porto di Trieste contrammiraglio Vincenzo Vitale, che a breve lascerà Trieste per assumere un nuovo incarico a Roma, e il suo successore, il capitano di vascello Luciano Del Prete. Nel corso dell'incontro il governatore ha ringraziato l'ammiraglio Vitale per il lavoro svolto in Friuli Venezia Giulia e per l'ottimo rapporto instauratosi tra la Regione e la Capitaneria di porto, sia in occasione di eventi sia durante situazioni critiche come la crisi pandemica. "Una forte collaborazione tra le istituzioni, come quella esistente in Friuli Venezia Giulia, è fondamentale per garantire la buona riuscita dell'azione amministrativa, che si traduce poi in ricadute positive per i cittadini e la comunità. Nel caso della Guardia costiera il rapporto con la Regione è sempre stato ottimo e sono certo che continuerà a essere così" ha spiegato Fedriga. Fedriga e Roberti, dopo essersi complimentati con entrambi gli ufficiali superiori per le rispettive assegnazioni, hanno consegnato loro alcuni presenti rappresentativi della Regione Friuli Venezia Giulia. ARC/MA/gg