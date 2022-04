Capo Stato al Bearzi: per Fvg cammino formativo studenti è al centro

Udine, 29 apr - La scomparsa di Lorenzo Parelli è un'assenza incolmabile che impone l'obbligo di riportare ogni singolo studente al centro dell'attenzione delle istituzioni in ogni istante della sua crescita e di accompagnarne con responsabilità il cammino di formazione, ovunque esso si svolga.



Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia in occasione della visita all'Istituto Bearzi di Udine del Presidente della Repubblica, che ha voluto rendere omaggio allo studente di 18 anni morto lo scorso gennaio nella fase finale del suo stage.



Dopo aver rinnovato il cordoglio alla famiglia e agli amici di Lorenzo, il governatore - presente assieme all'assessore regionale all'Istruzione - ha ringraziato il Capo dello Stato per una visita che travalica l'ordinario e che trasmette profonda dignità e umanità sociale, per ricordare poi che in tutti i percorsi attivati - dal lavoro alla formazione passando per i servizi sociali e sanitari - il faro che guida l'Amministrazione regionale è la persona, vero e unico valore.



Come è stato evidenziato dal governatore, sono ancora troppi gli incidenti e le morti sul lavoro nel nostro Paese e rappresentano una ferita aperta, a fronte di un impegno normativo incessante svolto dal Parlamento in questi anni e di una sensibilizzazione capillare e crescente tra le associazioni di categoria, le imprese e i sindacati. Solo la competenza e la consapevolezza del contesto di lavoro e di studio in cui si opera - questo il convincimento espresso al Bearzi - può contribuire a costruire lo scudo che si definisce "sicurezza sul lavoro".



Il governatore ha ripercorso quindi le azioni svolte dalla Regione per facilitare l'accesso al mercato del lavoro di giovani, donne e disoccupati favorendo l'acquisizione parallela di competenze e esperienze. Tra queste l'impegno all'equo riconoscimento delle donne nel mercato del lavoro, il potenziamento dei servizi per l'impiego, l'inclusione lavorativa della popolazione anziana e le politiche per la sicurezza sul lavoro, lo sviluppo di percorsi formativi indotti dalla digitalizzazione e dell'alta formazione, l'accrescimento delle competenze sulle nuove tecnologie e sulla transizione ecologica e il consolidamento dell''inclusione sociale delle persone disabili. In questo percorso - ha concluso il governatore - la Regione è pronta a raccogliere ogni indicazione utile a garantire ai ragazzi il diritto ad apprendere in sicurezza.



All'evento al Bearzi hanno preso parte numerose autorità tra cui il presidente del Consiglio regionale e il sindaco di Udine.