Carabinieri: Anzil, missioni pace Msu motivo prestigio Italia e Fvg

Trieste, 30 nov - "La Regione è riconoscente a questo reparto d'élite per l'alto valore delle tante missioni umanitarie di pace nel mondo che per tutto questo tempo hanno contribuito a elevare il prestigio nazionale e quello del Friuli Venezia Giulia che ospita questa straordinaria unità dell'Arma. In particolare per me che in quel periodo, oltre 20 anni fa, sono stato giovane ufficiale di complemento in servizio proprio al 13° Reggimento Carabinieri di Gorizia, ritornare nella sede di questo Comando ha rappresentato una vera emozione".

Il vice presidente del Friuli Venezia Giulia Mario Anzil commenta così la cerimonia di commemorazione del 25° anniversario dell'inizio della missione "Multinational Specialized Unit - Msu" che si è tenuta questa mattina a Gorizia.

Questa unità specializzata multinazionale dell'Arma è stata costituita nel 1998 per portare a termine operazioni di peacekeeping, assistenza umanitaria, polizia civile e militare.

L'Msu, comandata sempre da un ufficiale superiore dei Carabinieri e costituita da militari italiani e di altri Paesi della Nato, è stata impiegata in Kosovo, Bosnia Erzegovina, Albania e Iraq. ARC/TOF/ma