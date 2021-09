Carabinieri: collaborazione tra istituzioni per garantire sicurezza

Assessore alle Autonomie locali a cerimonia cambio vertice Legione Fvg Udine, 15 set - La Regione ringrazia il comandante della Legione Carabinieri Antonio Frassinetto per il suo impegno e augura al nuovo comandante Francesco Atzeni di proseguire nel rafforzamento della cooperazione interistituzionale per garantire sempre maggiore sicurezza ai cittadini. È quanto l'assessore regionale alle Autonomie locali ha dichiarato a margine della cerimonia di avvicendamento al vertice del comando della Legione Carabinieri del Friuli Venezia Giulia a cui ha preso parte assieme al presidente del Consiglio regionale. La cerimonia di passaggio si è svolta nella caserma Attilio Basso a Udine, sede del comando di Legione, alla presenza del comandante interregionale "Vittorio Veneto" Antonio Paparella. Il comandante Frassinetto nel suo discorso di saluto ha ringraziato per la collaborazione tra istituzioni, mentre nel suo intervento di insediamento il comandante Atzeni ha dichiarato di assumere il nuovo impegno "in punta di piedi" nel rispetto di una terra "amabile e laboriosa". ARC/EP/gg