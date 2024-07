Carabinieri: Fedriga saluta Comandante Trieste Carrozzo

Trieste, 16 lug - "Un sentito ringraziamento al Comandante provinciale di Trieste dei Carabinieri, Mauro Carrozzo, per il lavoro da lui svolto con massima puntualità nel nostro territorio e un augurio per il nuovo incarico che si appresta ad assumere fuori regione. È anche grazie al suo operato se la collaborazione tra l'Amministrazione regionale e l'Arma dei Carabinieri ha continuato in questi anni a rafforzarsi, in risposta alla crescente necessità di aumentare la sicurezza sul territorio". Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che oggi ha ricevuto, assieme all'assessore regionale alla Sicurezza, il Comandante provinciale di Trieste dei Carabinieri Mauro Carrozzo, in visita di commiato nel palazzo della Regione a Trieste. Il colonnello Carrozzo, originario di Bergamo, si è insediato a Trieste nel settembre 2021 e si appresta ora a trasferirsi al Comando provinciale di Trapani. Nell'occasione, Fedriga ha esteso la gratitudine da parte della Regione a tutta l'Arma dei Carabinieri che si impegna quotidianamente a presidio del territorio e della sicurezza pubblica. ARC/PAU