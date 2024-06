Carabinieri: Regione, presidio instancabile di legalità e sicurezza

Il governatore e numerosi assessori regionali alle celebrazioni sul territorio per i 210 anni dell'ArmaTorreano di Martignacco, 5 giu - L'Arma dei Carabinieri è un presidio di sicurezza e legalità che opera instancabilmente a fianco della comunità sia nell'ordinarietà sia nell'emergenza. La collaborazione con tutte le istituzioni della Regione è totale e ha continuato costantemente a rafforzarsi in questi anni, anche grazie all'impegno profuso dal Comandante uscente,Questo, in sintesi, il pensiero espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia per i 210 anni dell'Arma dei Carabinieri. Il massimo esponente dell'Esecutivo ha partecipato, assieme agli assessori alla Sicurezza, alle Finanze e alle Attività produttive, alla celebrazione svoltasi questa sera nel padiglione fieristico di Torreano di Martignacco.Nell'occasione l'assessore alla Sicurezza, presente anche alla cerimonia organizzata questa mattina a Trieste in piazza Verdi, ha osservato come l'elevato livello di legalità che si può riscontrare in Friuli Venezia Giulia corrisponda alla percezione dei cittadini di vivere in una regione sicura. Se questo è possibile lo si deve anche al presidio capillare dell'Arma dei Carabinieri che, da oltre due secoli, opera ispirata da un senso di giustizia esemplare e risponde puntualmente alle diverse necessità di ciascun contesto operativo.L'assessore alle Finanze ha voluto ringraziare le donne e gli uomini dell'Arma, in quanto rappresentano un punto di riferimento imprescindibile per la comunità e un presidio di legalità presente sia nei paesi che nei grandi centri. Il loro, secondo l'assessore, non è semplice spirito di servizio ma grande senso del dovere e del sacrificio, che si esprime quotidianamente nei piccoli grandi gesti che compiono per la sicurezza pubblica. Gli alti valori della giustizia che incarnano sono un esempio e un modello a cui i giovani del territorio possono fare riferimento.L'assessore alle Attività produttive ha posto l'accento sull'importanza della collaborazione tra Forze dell'ordine, tessuto produttivo e cittadini al fine di affrontare con successo le sfide del presente e rendere le località del Friuli Venezia Giulia più sicure non solo per gli abitanti, ma anche per i tanti visitatori che ogni anno giungono in regione dall'Italia e dall'estero. Successivamente, il rappresentante della Giunta si è unito al ringraziamento del governatore al Comandante uscente della Legione Carabinieri del Friuli Venezia Giulia, per il lavoro svolto in questi anni in costante ascolto e prossimità alla comunità e al tessuto produttivo regionale.Tra le altre celebrazioni tenutesi oggi in regione, ha preso parte ai festeggiamenti dell'Arma di Trieste anche l'assessore alla Difesa dell'ambiente che, dopo aver sottolineato il prestigio dei Carabinieri e l'indispensabilità del ruolo da essi rivestito per garantire la sicurezza nel territorio, ha auspicato che la legislazione presente e futura consenta ai tutori dell'ordine di continuare a operare nelle migliori condizioni possibili.A Pordenone, l'assessore alle Risorse agroalimentari ha evidenziato che i Carabinieri, nel prestare servizio al Paese in questi 210 anni, hanno sempre mantenuto inalterata la vicinanza ai cittadini con quello stile unico e impeccabile che da sempre contraddistingue l'Arma.Nella stessa circostanza, l'assessore alle Infrastrutture ha messo in evidenza il solido esempio di identità nazionale portato dalle donne e uomini dell'Arma, ringraziandoli per il loro operato tramite il quale, nel passato come nel presente, sono stati e continuano a essere motore per accrescere nella nazione un sentimento di gratitudine e rispetto. ARC/PAU/al