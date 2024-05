Carabinieri: Regione, un onore ospitare mostra per 100 anni Sezione Ts

Trieste, 7 mag - È un onore per l'Amministrazione regionale celebrare l'importante anniversario dei 100 anni dalla fondazione della sezione di Trieste dell'Associazione nazionale Carabinieri, mettendo a disposizione gli spazi della Regione, allestiti per questa importante occasione. Questa ricorrenza vuole essere un momento di riflessione e di gratitudine nei confronti di tutti gli uomini e le donne che in questi anni si sono spesi per la sicurezza e per la difesa dei valori della società.

Questo in sintesi il pensiero dell'assessore alle Attività produttive che questa mattina ha preso parte, nella Sala Colonne della Regione a Trieste, all'inaugurazione della mostra di uniformi, cimeli e documentazione dell'Arma che sarà visitabile fino al prossimo 11 maggio.

Per l'esponente della Giunta l'Arma dei Carabinieri non è solo un'istituzione di controllo e repressione del crimine: è un punto di riferimento per la comunità regionale. La sua presenza costante e il suo operato quotidiano ricordano a tutti l'importanza della collaborazione tra le forze dell'ordine e i cittadini.

Anche in congedo, i militari non hanno mai smesso di servire la Nazione, con un'instancabile opera di volontariato che vede proprio l'Associazione nazionale Carabinieri impegnata in prima linea sul territorio e a fianco della Protezione civile in tutti i principali teatri di crisi.

Secondo l'assessore è inoltre fondamentale investire nelle risorse più preziose: i giovani. L'educazione civica nelle scuole e iniziative come questa mostra sono essenziali per promuovere una cultura di rispetto, legalità e solidarietà e prevenire così fenomeni come quello della delinquenza giovanile e delle baby gang. Solo attraverso un impegno congiunto è possibile proteggere il futuro delle nuove generazioni e costruire una società più sicura e giusta. ARC/RT/gg