Carabinieri: Roberti, donne e uomini Arma garanzia di pace e libertà

Trieste, 21 nov - "La santa messa celebrata oggi da monsignor Crepaldi nella cattedrale di San Giusto di Trieste in occasione della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri, ha rappresentato l'occasione migliore per ringraziare le donne e gli uomini dell'Arma che continuano a difendere la nostra democrazia, garantendo quella pace sociale e quella libertà che sono fondamentali in un periodo come l'attuale, caratterizzato da forti tensioni ed emergenze di dimensioni globali".

Lo afferma l'assessore alle Autonomie locali e alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, che ha preso parte alla cerimonia in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia.

"La fedeltà dimostrata nel tempo dai Carabinieri della gente, come sono stati chiamati dal vescovo Crepaldi, ricordando una bella definizione di Papa Francesco, è un valore assoluto per il nostro Paese e per la nostra Regione" aggiunge Roberti.

Proclamata Patrona dell'Arma dei Carabinieri nel 1949, la ricorrenza della Virgo Fidelis è stata fissata al 21 novembre, giorno in cui si ricordano la presentazione di Maria Vergine e la Battaglia di Culqualber, combattuta in Abissinia dall'agosto al novembre 1941. ARC/RT/ma