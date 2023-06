Carabinieri: Roberti-Scoccimarro, massima collaborazione Fvg con Arma

Trieste, 5 giu - "Ho particolarmente apprezzato l'accento posto dal comandante provinciale dell'Arma sul tema della sicurezza integrata, intesa come la costante collaborazione tra tutte le forze dell'ordine e le istituzioni per garantire una buona qualità della vita ai cittadini. In tal senso la Regione è un partner fondamentale attraverso alcune specifiche iniziative che prevedono dei finanziamenti per sostenere questa sinergia tra lo Stato, le sue articolazioni e gli enti locali". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, il quale, assieme all'assessore alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, ha partecipato alla cerimonia per il 209° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Tra le altre autorità locali presenti anche il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il prefetto Pietro Signoriello e il questore Pietro Ostuni, oltre al vescovo Enrico Trevisi. Come ha spiegato Roberti, dopo aver ascoltato l'intervento del comandante provinciale dell'Arma, colonnello Mauro Carrozzo, "momenti come questi sono particolarmente importanti per ricordare l'impegno dei Carabinieri e delle altre forze di polizia che contribuiscono a rendere la nostra regione sicura". Da parte sua l'assessore Scoccimarro ha sottolineato il lavoro dei Carabinieri in campo ambientale, al quale c'è il massimo appoggio della Regione. "A tal riguardo - ha concluso l'assessore alla Difesa dell'ambiente - ricordo lo stanziamento regionale finalizzato all'acquisto di alcuni droni che verranno utilizzati anche dai Carabinieri per il controllo e la tutela dell'ecosistema del territorio". ARC/GG/ma