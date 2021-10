Carburanti: Regione e Insiel stanno rivedendo sistema tessera benzina

Trieste, 6 ott - La politica di questa Giunta regionale sarà sempre quella di disincentivare il cosiddetto turismo del pieno, che provoca un aumento dei consumi e dell'inquinamento, e di tutelare le fasce più deboli della popolazione. Chiedere di eliminare o ridurre il contributo sugli idrocarburi è una posizione tanto condivisibile quanto utopica perché in questo modo si finirebbe per colpire soprattutto chi ha redditi più bassi e ha bisogno degli sconti garantiti dalla tessera della benzina.Questa la riflessione che l'assessore alla Difesa dell'ambiente ha espresso intervenendo questa mattina in Aula durante il dibattito sulle relazioni del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione sullo stato degli adempimenti della legge 14/2010 (norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo).Il rappresentante dell'Esecutivo regionale ha annunciato che, in collaborazione con Insiel, la Regione sta rivedendo il sistema di erogazione con tessera che risulta ormai obsoleto. Modifiche che non devono risultare troppo onerose per le casse della Regione.L'assessore ha anche ricordato che è in fase di discussione la nuova legge chiamata a dare risposte alle attuali necessità. Una norma che nelle intenzioni dell'Amministrazione regionale agevolerà le fasce più deboli, istituirà una fascia confinaria 0 per contrastare il turismo del pieno e aumenterà le risorse per incentivare l'acquisto di veicoli non inquinanti.Per l'esponente della Giunta la Regione sta lavorando per aumentare l'utilizzo delle macchine elettriche da parte delle pubbliche amministrazioni e per la creazione di nuove centraline sul territorio. A breve sarà inoltre aperto un distributore per l'idrogeno, il secondo in tutto il Nord-Est. ARC/RT/gg