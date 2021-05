Carburanti: Scoccimarro, confermati sconti per mese giugno

Trieste, 29 mag - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Energia Fabio Scoccimarro, ha deliberato di confermare per un mese (dal 1 giugno al 30 giugno 2021) l'entità dello sconto carburanti praticato alla pompa ai cittadini del Friuli Venezia Giulia.



Nel dettaglio, per i residenti nella Zona 1 lo sconto ammonta a 21 centesimi al litro per la benzina e 14 centesimi al litro per il gasolio; nella Zona 2 lo sconto è pari a 14 centesimi al litro per la benzina e a 9 centesimi al litro per il gasolio.



Da parte di Scoccimarro viene ribadita la volontà dell'Esecutivo Fedriga di tenere in vigore l'agevolazione per tutto il 2021, in un quadro in cui viene fissata una scadenza mensile alla delibera al fine di intervenire prontamente anche sulla base dell'esito del confronto tra la filiera istituzionale (Regione e Governo) e i petrolieri, i grossisti e i rappresentanti di categoria dei gestori degli impianti di distribuzione per il mantenimento del prezzo dei carburanti in linea al dato nazionale. ARC/GG/pph