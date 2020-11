Carburanti: Scoccimarro, super sconto prorogato al 31 dicembre

Avviato confronto con il Governo per confermare misura nel 2021 Trieste, 27 nov - "La Giunta regionale ha prorogato il super sconto carburanti per il quarto mese di fila, garantendo per l'Area 1 della legge regionale 14/2010 29 centesimi di sconto per la benzina e 20 centesimi per il diesel fino al 31 dicembre 2020". Lo ha reso noto l'assessore alla Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro che ha presentato alla Giunta "il provvedimento, importante sia dal punto di vista politico sia finanziario, in un periodo in cui è fondamentale sostenere l'economia locale e le famiglie, specie quelle più deboli". Nel corso di una videoconferenza stampa l'assessore ha sottolineato che la volontà "è quella di confermare queste misure anche nel 2021, ma vi sono alcune condizioni sine qua non e per questo motivo ho avviato un'interlocuzione in primis con il ministro Patuanelli, che essendo nostro corregionale già conosce l'importanza del tema, al fine di ottenere dallo Stato un contributo straordinario a sostegno economico in fase di Finanziaria. Infatti - ha aggiunto Scoccimarro -, come anche evidenziato dalla missiva del presidente Fedriga ai ministri (per l'appunto Patuanelli e quello dell'Economia Gualtieri), è proprio l'erario il maggiore beneficiario della norma del Friuli Venezia Giulia". "Grazie ai litri erogati nella nostra Regione, le casse dello Stato beneficiano di circa mezzo miliardo di euro di entrate tributarie, restituendo al Friuli Venezia Giulia (in base agli accordi Stato-Regione) circa il 20 per cento (ossia intorno ai 100 milioni di euro) - ha spiegato l'assessore -. La Regione eroga però uno sconto carburanti pari in media a 40 milioni di euro all'anno per evitare il fenomeno del cosiddetto turismo pieno nei vicini Paesi in cui il costo del carburante è inferiore, garantendo così sia il mantenimento di un settore produttivo e quindi i posti di lavoro, ma anche un risparmio in termini ambientali riducendo le migliaia di chilometri all'anno e le relative emissioni di chi si recherebbe anche a 30/40 chilometri dal proprio comune per effettuare il rifornimento". "Al Governo è stato quindi chiesto un contributo pari al 50 per cento delle poste di bilancio destinate alla misura regionale, ossia circa 20 milioni di euro all'anno - ha quindi specificato Scoccimarro -. Il ministro Patuanelli mi ha assicurato che effettuerà le proprie valutazioni in merito, ma ho anche deciso di inviare una lettera a tutti i parlamentari del Friuli Venezia Giulia per spiegare loro appunto la situazione e quindi chiedere un impegno trasversale per sostenere questa iniziativa anche nel 2021". L'esponente della Giunta è quindi tornato sulle condizioni necessarie per perseguire con la scontistica degli ultimi quattro mesi "che prevedono l'impegno di tutti gli attori, che, oltre alla Regione e il Governo, va chiesto agli operatori del settore, dalle compagnie petrolifere ai gestori degli impianti, passando ovviamente per i distributori regionali e i rappresentanti di categoria con la Figisc. È evidente che i prezzi alla pompa sono calati: in alcuni casi sono scesi anche di 13 centesimi al litro e in alcune stazioni di servizio è possibile trovare il diesel a 1 euro al litro (o addirittura 99 centesimi); ma sono stati notati anche dei comportamenti 'furbi' che stigmatizzo. Proprio per questo motivo - ha rilevato Scoccimarro -, se dovessimo riuscire a reperire i fondi per garantire anche nel 2021 la scontistica massima, l'idea è quella di portare in Giunta la delibera di proroga mese per mese, così da monitorare l'andamento e il rispetto di queste condizioni di prezzo". In base alla delibera approvata nella Giunta di questa mattina, per l'Area 1 viene confermato il contributo di 29 centesimi per la benzina e di 20 centesimi per il diesel, mentre nei Comuni dell'Area 2 ci saranno 14 centesimi di sconto per la benzina e 9 per il diesel. A questi, sia per l'Area uno 1 che per l'Area 2, si aggiunge l'extra-sconto di 5 centesimi per le vetture ibride. ARC/PPH/ma