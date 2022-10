Carburanti: Scoccimarro utile confronto in IV commissione

Parere favorevole anche su regolamento 'plastic free'



Udine, 20 ott - "Un confronto utile che aiuta a migliorare la proposta normativa. Resto aperto ai contributi".



Lo ha detto oggi l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, Fabio Scoccimarro, durante l'audizione, in IV commissione consiliare, dei rappresentanti di Faib-Confesercenti Federazione autonoma italiana benzina, Figisc-Confcommercio Federazione italiana gestori impianti stradali di carburanti, Confcommercio Trieste-Gorizia intervenuto anche per Udine, Unione energie per la mobilità, Assopetroli Assoenergia, Codacons e il sistema camerale regionale.



E' stato particolarmente apprezzato dagli auditi l'aumento dei contributi sul carburante, che può variare da 1 a 10 centesimi per i cittadini residenti nei Comuni che distano meno di dieci chilometri dai confini di Stato, previsto nel disegno di legge 175 che modifica la legge del 2010 sul sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione.



Nell'inquadrare le innovazioni introdotte, l'esponente della Giunta Fedriga ha ricordato come con il nuovo ddl carburanti si punti alla riduzione della burocrazia e alla semplificazione consentendo alla Giunta regionale una maggiore flessibilità nella variazione dei prezzi del carburante. Lo sconto potrà infatti essere modulato in modo agile con una delibera dell'Esecutivo regionale.



Scoccimarro ha spiegato il fondamento delle modifiche della norma e la motivazione per il mantenimento del contributo per le auto Euro 4 "perché l'obiettivo da traguardare - ha ricordato - è quello di evitare il turismo del pieno, fare in modo che le tasse restino sul nostro territorio e sostenere i gestori". Ha rassicurato, poi, sui 60 milioni di euro in bilancio dedicati alla norma: "non sono sottratti ad altri settori ma rappresentano una posta di giro su quanto introitiamo dai carburanti, nessuna risorsa viene tolta ai cittadini". Durante la commissione, presieduta da Mara Piccin (Fi), è emersa la necessità da parte di alcuni auditi di graduare la transizione nel passaggio dall'utilizzo della tessera alla nuova App per la gestione dello sconto carburante per non penalizzare i cittadini meno tecnologici o gli stessi gestori soprattutto in sede di prima attivazione della nuova tecnologia. Sul punto l'assessore si è detto possibilista previa verifica della fattibilità; si è mostrato disponibile anche sulla richiesta di dotare di smartphone i gestori dei distributori, valutando appositi contributi per il relativo acquisto; ha mostrato inoltre di non avere preclusioni nel valutare delle ipotesi sulle scontistiche anche sul metano.



Il rappresentante di Assopetroli Assoenergia ha chiesto invece un approfondimento in merito alle sanzioni amministrative a carico dei gestori e apprezzato, oltre alla scontistica della fascia confinaria, anche il mantenimento del contributo per le auto Euro 4 o classe inferiore. Su questo punto ha espresso solo in parte soddisfazione Codacons, auspicando un ridimensionamento di questo parco macchine a favore dell'ambiente. "Rimoduleremo l'articolo sulle sanzioni" ha riferito Scoccimarro sottolineando comunque la volontà di agire sulla formazione e sull'informazione prima di sanzionare.



La IV commissione consiliare ha espresso parere favorevole all'unanimità anche sulla delibera di Giunta che ha approvato in via preliminare la modifica al regolamento sulla concessione di contributi per la riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso a favore delle micro imprese operanti nel settore della ristorazione. Si tratta di due modifiche che rispondono a due diverse esigenze: la prima dà flessibilità nella fissazione del termine di presentazione delle domande con decreto del direttore di servizio, introducendo una maggiore elasticità nell'ambito dell'atto amministrativo. La seconda è volta invece a garantire la sostenibilità dei termini procedimentali, portando la conclusione del procedimento da 60 a 90 giorni. I 30 giorni in più permetteranno di evitare di respingere le domande eventualmente carenti.



"Si tratta di un'attenzione concreta per sostenere le micro-imprese del settore della ristorazione del Friuli Venezia Giulia che ridurranno la produzione di rifiuti di plastica monouso attraverso contributi specifici - ha detto Scoccimarro -. In questo modo, oltre a favorire comportamenti rispettosi dell'ambiente, viene messo in campo un ulteriore strumento per un settore economico pesantemente danneggiato dalla pandemia". ARC/LP/al