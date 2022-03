Carenza idrica: Zannier, necessario uso consapevole risorsa acqua

Incontro con referenti consorzi di bonifica e associazioni agricole Udine, 25 mar - "Ci troviamo a vivere una situazione certamente delicata, con condizioni meteo che, per mesi, hanno visto un'assenza di precipitazioni sulla nostra regione, sia nel periodo della fine dello scorso anno, tra novembre e dicembre, sia in questi primi tre mesi del 2022. È evidente a tutti che oggi la capienza dei nostri sistemi di stoccaggio dell'acqua, per quello che è l'utilizzo irriguo, è al limite. Così come è evidente a ciascuno di noi che i corsi d'acqua si stanno prosciugando e stanno andando in asciutta. C'è una oggettiva difficoltà che, però, cade fortunatamente in un momento in cui le culture non sono ancora in fase di vegetazione". Lo ha detto l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e Montagna, Stefano Zannier, intervenuto questo pomeriggio a un incontro tenutosi nella sede di Udine della Regione, incentrato sul problema della carenza idrica e sulle possibili criticità legate al settore agroalimentare del Friuli Venezia Giulia; vertice al quale hanno preso parte i presidenti e i direttori dei consorzi di bonifica e i rappresentanti delle associazioni agricole del territorio. "Si sta approssimando, tuttavia, il periodo delle semine e quindi, il possibile perdurare della situazione di siccità, potrà creare delle condizioni di difficoltà; una condizione di sollievo potrà arrivare dalle precipitazioni previste nei prossimi giorni, che speriamo siano sufficienti a dare ristoro - ha detto Zannier, che ha ascoltato e recepito le istanze delle associazioni di categoria e dei consorzi -. È altrettanto evidente che, non essendoci delle soluzioni immediate da poter attuare in questi frangenti, l'utilizzo assolutamente consapevole della risorsa idrica sarà indispensabile, unito, ne consegue, a una gestione oculata del bene acqua. Sarà essenziale evitare qualsiasi tipo di gestione che possa portare a un uso scorretto e improprio di quello che ormai è diventato un bene assolutamente ricercato - ha chiuso Zannier -. Oggi l'acqua manca non solo per l'agricoltura ma anche per altre necessità fondamentali: dobbiamo guardando globalmente alla gestione complessiva di questa risorsa per non trovarci costantemente ad avere delle situazioni di squilibrio". Nel corso del lungo incontro, l'assessore Zannier ha avuto modo di ascoltare e recepire, per voce dei loro rappresentanti, le problematiche e le istanze degli agricoltori e di chi opera nella strategico primo settore, assicurando l'appoggio della Regione in questo momento critico, dove non solamente la carenza idrica pesa ma anche la generale situazione di difficoltà internazionale. ARC/PT/ma