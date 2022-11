Caro bollette: Bini, a breve bando su fotovoltaico per le imprese Fvg

Dopo il fondo di 100mln euro per abitazioni, misura per le aziende Udine, 15 nov - "Garantire l'accesso all'energia sostenibile ad un prezzo equo è il principale strumento che possiamo mettere in campo oggi per affrontare il caro bollette e combattere le nuove forme di povertà. In questa direzione si muove l'Amministrazione regionale. Per supportare la transizione energetica, accanto al fondo da 100 milioni per abbattere il costo dell'installazione di impianti fotovoltaici nelle abitazioni principali, seconde case e condomini, a breve apriremo un bando dedicato alle imprese che scelgono di puntare sul fotovoltaico, con una dotazione considerevole che potrà contare su risorse regionali e comunitarie (Por-Fesr)". Lo ha comunicato oggi l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, in apertura del convegno organizzato da Cisl Fvg e Adiconsum Fvg, nella sede della Cciaa Pordenone-Udine nel capoluogo friulano su 'crisi energetica e nuove povertà' che ha dato conto di come in regione più di mille persone si sono rivolte agli sportelli dell'associazione dei consumatori. La fotografia emersa mostra come una persona su due non riesca a pagare le bollette. Bini ha ricordato l'approccio della Regione per affrontare la transizione attraverso misure che non siano solo di tipo emergenziale "che sono un sollievo momentaneo ma non bastano, ma con interventi che irrobustiscano il tessuto imprenditoriale per guardare con fiducia al futuro". "Malgrado il periodo complicato, con un'inflazione a doppia cifra e un potere d'acquisto e di spesa inferiore rispetto alle condizioni favorevoli del passato - ha sottolineato Bini - e la necessità di rivedere i contratti collettivi nazionali, il sistema economico regionale sta dimostrando una capacità di resilienza significativa. E' il risultato di un lavoro corale con istituzioni, sindacati, imprenditori e associazioni di categoria". "La Regione è vicina alle famiglie e alle imprese" ha aggiunto Bini, ricordando come la migliore rassicurazione per i cittadini derivi dalla tempestività d'intervento che la Giunta Fedriga ha dimostrato. "Basti pensare che già lo scorso luglio sono state messe in campo risorse importanti per garantire una boccata d'ossigeno a 13mila partite Iva" ha concluso. ARC/LP/al