Carovita: Scoccimarro, in Fvg contenimento tariffe bus e costo energia

In altre regioni aumenti consistenti, guai a menzogne



Trieste, 30 dic - "Grazie a questo Esecutivo regionale i cittadini non subiranno aumenti consistenti nelle tariffe bus come invece avviene in gran parte d'Italia e, sempre grazie a noi, studenti e over 65 pagheranno i biglietti la metà. Le risorse record stanziate in Stabilità permetteranno ai cittadini e alle imprese del Friuli Venezia Giulia di sentire di meno gli effetti della crisi energetica e, al tempo stesso, rilanceranno gli investimenti in energia verde. Chi parla di stangata vada a guardarsi gli aumenti delle tariffe autobus di Lazio e Campania e faccia il confronto".



Lo ha affermato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro.



"Questa Giunta - ha rilevato Scoccimarro - ha raddoppiato gli stanziamenti in campo ambientale e portato da poco più di 40 milioni a 58,5 milioni di euro i fondi per i carburanti agevolati in Regione, garantendo anche per il prossimo 2023 il cosiddetto "super sconto" carburanti, approvando tra l'altro la nuova legge che permetterà anche un ulteriore sconto per le fasce confinarie e quindi limiterà il turismo del pieno".



"Spero - ha concluso l'assessore - che la prossima campagna elettorale lasci cadere nel vuoto le menzogne e si basi sul leale e corretto confronto politico". ARC/PPH