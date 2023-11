Casa: Amirante, ok acquisto 24 alloggi a Tarvisio da parte di Ater Ud

Trieste, 25 nov - "L'Ater di Udine acquisterà dal Comune di Tarvisio 24 alloggi e altrettante autorimesse, siti in via Luigia Picech e del valore di 1.419.000 euro. Un'operazione sviluppata grazie alla buona collaborazione tra le istituzioni che non comporta esborsi per le casse della Regione e consentirà la realizzazione di alloggi da destinare all'edilizia agevolata a supporto della comunità locale".



Lo ha annunciato l'assessore alle Infrastrutture e trasporto Cristina Amirante in seguito all'approvazione da parte della Giunta regionale del programma proposto dall'Ater di Udine, evidenziando come si tratti "di un intervento importante che dà risposte alla comunità dell'area montana, dove l'housing sociale è particolarmente strategico. La Regione sta infatti cooperando con il Comune e l'Ater per differenziare gli interventi di edilizia convenzionata e sovvenzionata, di modo da dare risposte a diverse categorie sociali in termini di esigenze abitative nel contesto di una località strategica per la politica regionale sul fronte del turismo e dell'area montana in generale". ARC/MA/pph