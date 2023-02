Casa: Callari, nuova residenza sociale a Pieris è esempio innovativo

San Canzian d'Isonzo, 4 feb - "Progetti così innovativi di residenza sociale sono possibili in Friuli Venezia Giulia grazie all'autonomia regionale che è un tesoro attraverso cui possiamo realizzare idee straordinarie che danno risposte forti e efficaci a persone fragili". Così l'assessore regionale al Patrimonio, Sebastiano Callari, si è espresso in occasione dell'inaugurazione del complesso residenziale di via Verzegnassi a Pieris di San Canzian d'Isonzo a cui ha partecipato anche il sindaco Claudio Fratta. L'intervento è stato reso possibile da una progettazione condivisa tra Regione, Comune e Ater per la realizzazione di sette miniappartamenti in co-housing sociale che saranno destinati ad anziani con più di 75 anni e a soggetti fragili. "La Regione non può non sostenere ed essere vicina alle amministrazioni comunali che rispondono in maniera così efficace alle esigenze del territorio" ha aggiunto Callari ringraziando poi tutti i soggetti che hanno partecipato all'iniziativa. Il progetto è frutto del tavolo delle politiche abitative ed è stato avviato nel 2017 con un piano di investimenti complessivo che ammonta a 1,2 milioni di euro, di cui 800mila euro di fondi regionali e 350mila euro di fondi comunali a cui il Comune ha aggiunto 40mila euro per l'arredamento delle cucine. I miniappartamenti, adatti a due persone, sono tutti al piano terra, privi di barriere architettoniche e sono dotati di pannelli fotovoltaici, pompe di calore, antenne satellitari, cucine con piano a induzione per evitare la presenza di fiamme libere ed incrementare la sicurezza. Il cantiere è stato avviato nel 2021 e completato nell'agosto 2022. Fulcro del progetto è lo spazio comune pensato per l'aggregazione sociale e per la messa in condivisione di servizi quali la lavanderia o lo spogliatoio per il personale di assistenza. Questa parte del complesso residenziale è in fase di progettazione a cura dell'Università di Trieste e di un pool di esperti in progettazione che unisce esigenze architettoniche a quelle psico-sociali. Nei prossimi mesi sarà emanato il bando di concerto con Comune, Ater e ambito socio-assistenziale ed entro l'anno sarà pronta la graduatoria per le assegnazioni degli alloggi. ARC/SSA/