Casa:Fedriga, bene uso fondi Regione e bonus fiscali per cantieri Ater

Trieste, 8 nov - "Il diritto alla casa è un pilastro fondamentale delle società democratiche e oggi si collega in maniera inestricabile con la crisi energetica. Oltre a rivederne la governance, la Regione ha compiuto investimenti importanti a favore delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale e l'intervento portato avanti dall'Ater in via Afro Basaldella a Udine è un ottimo esempio di come risorse regionali e agevolazioni fiscali nazionali, in questo caso il cosiddetto Superbonus 110%, possono essere usati in maniera sinergica per supportare le famiglie e dare una risposta all'aumento del costo dell'energia".È questo il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in merito all'intervento di manutenzione per l'efficientamento energetico del fabbricato di via Afro Basaldella 1 a Udine, nel quale si trovano 72 alloggi, illustrato oggi dai vertici di Ater Udine, la cui copertura finanziaria deriva dal Superbonus 110% per l'efficientamento energetico, mentre la quota di manutenzione straordinari, per cui Ater non beneficia delle detrazioni, è finanziato con 352mila euro della Regione.Fedriga ha rimarcato che "dal 2018 ad oggi la Regione ha investito sulle Ater risorse per oltre 72 milioni di euro. Sono infatti stati trasferiti 62,2 milioni, di cui 12 milioni a inizio settembre, al Fondo sociale a sostegno delle minori entrate nei bilanci Ater, dovute ai bassi canoni di locazione pagati dalla fascia più debole della popolazione. A questi si aggiungono ulteriori 10.075.000 per l'edilizia sovvenzionata: a Gorizia 1.695.300 euro, a Pordenone 1.860.500 euro, a Trieste 3.761.300 euro e a Udine 2.757.900 euro). Queste risorse già concesse e in corso di erogazione in base agli stati di avanzamento dei lavori per costruzione, acquisto, efficientamento energetico, recupero, riqualificazione, adeguamento di alloggi sfitti su unità abitative di proprietà delle Ater o dei Comuni, purché comunque gestiti dall'Ater, interessando complessivamente 35 cantieri per quasi 600 alloggi in tutto il Friuli Venezia Giulia". ARC/MA/al