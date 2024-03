Casa Immacolata: Roberti, serve azione nazionale per rispetto regole

Stamani la visita alla struttura di Udine con una delegazione parlamentare dopo i fatti di ieri Udine, 1 mar - "Dopo i fatti di cronaca che nella giornata di ieri hanno visto coinvolti alcuni cittadini stranieri minori non accompagnati, stamani ho voluto visitare di persona la 'Casa dell'Immacolata' di Udine per parlare direttamente con gli operatori della struttura relativamente alle criticità nella gestione di questo tipo di servizio. Ritengo ci sia la necessità di interventi normativi nazionali per poter agire in modo più incisivo su chi non rispetta le regole o, peggio ancora, si macchia di reati attualmente di fatto non punibili stante la minore età". Sono le parole dell'assessore alla Sicurezza del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, che questa mattina, nel quartiere udinese di San Domenico, ha visitato la "Casa dell'Immacolata di Don Emilio de Roja", una struttura che opera nel settore della formazione quale ente accreditato dalla Regione e nella gestione di due comunità educative di accoglienza: una afferente all'ambito dei cittadini minori stranieri non accompagnati e l'altra dedicata alle persone adulte in grave situazione di marginalità sociale. La visita al Centro fa seguito agli eventi di cronaca verificatisi nella giornata di ieri e ha visto la partecipazione di una delegazione parlamentare con la presenza di Marco Dreosto, Elena Lizzi e Graziano Pizzimenti. Ad accompagnarli i referenti della struttura, tra i quali il presidente Vittorino Boem. "Ci basiamo su un regolamento e su norme suscettibili di miglioramento, in piena sinergia e collaborazione con gli organismi nazionali di riferimento - ha aggiunto Roberti -. Da qui la presenza, nella giornata di oggi, in struttura, anche di una delegazione parlamentare con la quale mi sono confrontato". ARC/PT/al