Casa: Pizzimenti, 4 mln per scorrere altre 271 domande prima casa

Udine, 27 nov - La graduatoria delle domande per l'accesso all'edilizia agevolata (prima casa) verrà scorsa per un importo complessivo di 4 milioni di euro che darà copertura a 271 domande.È quanto stabilito da una delibera della Giunta approvata oggi su proposta dell'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti."Le risorse saranno assegnate a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia che gestisce le pratiche di istruttoria e erogazione dei contributi" ha spiegato l'assessore aggiungendo che "questo canale contributivo resta uno dei più richiesti dal momento che offre un aiuto concreto ai cittadini nel momento dell'acquisto, di nuova costruzione, di recupero o dell'acquisto con contestuale recupero della casa di abitazione, equiparando agli interventi di recupero i lavori di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico".Con le risorse assegnate si sostengono le richieste seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Le domande, interamente coperte con le risorse stanziate, sono complessivamente 271 (dalla n. 3891 del 11.09.2019 alla n. 4177 del 1.10.2019) per importi che vanno da un minimo di 13mila a un massimo di 20mila euro per ciascuna richiesta. ARC/SSA/ma