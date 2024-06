Casa: Regione, analisi Fiaip Udine essenziali per politiche Fvg

Trieste, 7 giu - L'evento organizzato da Fiaip Udine rappresenta un'occasione importante per dimostrare, ancora una volta, come le approfondite analisi della Federazione italiana agenti immobiliari siano particolarmente utili per costruire le politiche della Regione in settori di grande significato per il Friuli Venezia Giulia come quello immobiliare, quello legato allo sviluppo dei centri urbani e a quelle aree del nostro territorio che meritano una valorizzazione.Questo, in sintesi, il pensiero formulato dall'assessore alle Finanze che oggi è intervenuto con un videomessaggio alla presentazione dei dati dell'Osservatorio immobiliare 2024 della Fiaip di Udine.Per l'esponente della Giunta in questo momento storico, caratterizzato da ingenti finanziamenti che arrivano dall'Unione europea, dallo Stato e dalla stessa Regione, è essenziale confrontarsi partendo da risultati certificati.Secondo l'assessore proprio grazie a questi studi è possibile costruire una società sempre più a misura dei reali bisogni dei cittadini. ARC/TOF/al