Casa: Roberti, Osservatorio immobiliare Fiaip è strumento utile per Pa

Trieste, 1 giu - L'Osservatorio immobiliare è uno strumento utile alle istituzioni perché fornisce indicazioni chiare sull'andamento di un mercato importante come quello della casa e di conseguenza su tutti i settori economici. L'aumento del 38 per cento delle presenze turistiche a Trieste e del 32 per cento in regione traina infatti gli altri comparti economici, a partire da quello immobiliare, nel quale la figura del mediatore è centrale". Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti alla presentazione dell'Osservatorio immobiliare del Friuli Venezia Giulia curato dalla Federazione italiana agenti immobiliari professionali, alla quale hanno partecipato, tra gli altri il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e il presidente nazionale di Fiap Gian Battista Baccarini, che ha ringraziato il Friuli Venezia Giulia per l'aiuto prestato in seguito alla drammatica alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. "Negli ultimi anni l'appetibilità degli immobili triestini è decisamente aumentata sia per chi vuole investire mettendoli in affitto a fini turistici o per gli studenti sia per chi affascinato dalla città decide di comprare un appartamento per trasferirvisi - ha detto l'assessore -. La Regione ha quindi investito risorse rilevanti sulla prima casa e sull'efficientamento energetico, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per il bonus fotovoltaico, che si somma agli incentivi messi in campo dal Governo. Un'azione che sta avendo un ottimo riscontro e quindi la Regione sta lavorando per ulteriori iniziative di questo tipo". Roberti ha quindi rimarcato che "quest'anno la Regione è riuscita ad appropriarsi dell'imposta sulla casa per eccellenza ovvero l'Imu, la quale in Friuli Venezia Giulia è stata sostituita da un'imposta locale, che ci ha permesso di diminuire le aliquote massime per immobili strumentali ad attività economica. Si tratta di un primo passo per raggiungere il vero obiettivo: intervenire puntualmente per attuare politiche di sviluppo sul territorio". L'assessore ha infine evidenziato che "la Regione ha incrementato le risorse destinate alla prima casa perché questa è un bene essenziale e come tale va salvaguardato. Ciò che è avvenuto in Emilia-Romagna ci ha mostrato quanto drammatico è perdere la propria abitazione e tutto ciò che contiene riportando alle mente il dramma del terremoto che ha colpito la nostra terra nel 1976 e siamo orgogliosi dei volontari della Protezione civile che stanno dando il proprio aiuto alle popolazioni colpite dall'alluvione, ai quali si aggiungeranno a breve ulteriori aiuti da parte dei corpi di polizia locale". ARC/MA/gg