Celebrazioni: Roberti, Fieste de Patrie dal Friûl riguarda tutto Fvg

Trieste, 23 mar - "Il tre aprile la bandiera del Friuli sventolerà anche sul Palazzo regionale di piazza Unità a Trieste. Questo perchè la Fieste riguarda l'intera Istituzione Friuli-Venezia Giulia". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti durante la presentazione de la Fieste de Patrie dal Friûl che si celebrerà domenica 3 aprile. Come ha spiegato l'assessore, si tratta di un pezzo di storia fondamentale per tutti, per l'esistenza stessa della regione. "Inoltre - ha aggiunto -, grazie all'accordo sottoscritto con la Regione Veneto, anche i Comuni friulanofoni del Mandamento di Portogruaro potranno unirsi alle celebrazioni della Festa. E anche dopo le celebrazioni continueremo a lavorare affinché l'identità friulana sia sempre più forte, più riconosciuta e valorizzata". "Quest'anno - ha sottolineato l'assessore - la manifestazione principale si svolgerà in territorio montano, che costituisce il 40% del territorio regionale, vero e proprio valore aggiunto per tutta la Regione". "L'auspicio - ha concluso - è che anche in futuro ci siano sempre più occasioni come questa, capaci di coinvolgere i piccoli centri contribuendo così a valorizzarne i territori". ARC/GG