Celebrazioni: Scoccimarro, ricordiamo i Caduti per Trieste italiana

Pordenone, 5 nov - "Nel 2004, nel ruolo di presidente della Provincia di Trieste, ebbi l'onore di consegnare, insieme alle massime autorità dello Stato, le Medaglie d'oro ai familiari delle vittime dei fatti triestini del 1953 che manifestavano per la Patria e per la Trieste italiana. In quell'occasione ebbi anche l'onore di parlare davanti al Presidente della Repubblica di allora per ricordare i cinquant'anni del ritorno di Trieste all'Italia e nominare una ad una le vittime che oggi intendiamo onorare con questa cerimonia". Lo ha detto l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente Fabio Scoccimarro a margine della cerimonia organizzata questo pomeriggio a Trieste dalla Lega Nazionale in memoria degli "ultimi martiri del Risorgimento Pietro Addobbati, Erminio Bassa, Leonardo Manzi, Saverio Montano, Francesco Paglia, Antonio Zavadil, tutti Medaglie d'Oro al merito civile, caduti il 5 e 6 novembre 1953". In occasione della ricorrenza del 69. anniversario del loro sacrificio si sono tenute le celebrazioni in loro memoria. A cura del Comune di Trieste la Santa messa suffragio che è stata celebrata nella Chiesa di Sant'Antonio Nuovo oggi pomeriggio. A cura invece della Lega Nazionale, dopo la messa, è stata organizzata la deposizione di una corona d'alloro alla targa posta nel pronao della Chiesa stessa che ricorda. "Due momenti importanti - ha aggiunto l'assessore Scoccimarro - rivolti anche ai giovani. Non si tratta infatti semplicemente di rivolgere lo sguardo indietro al passato. Ricordando il passato, le nostre radici e soprattutto i valori che queste persone ci hanno trasmesso vogliamo guardare ai nostri figli e al futuro con fiducia. Un futuro - ha sottolineato l'esponente della Giunta regionale - quanto più possibile di pace e di convivenza tra le persone, nel rispetto delle identità e delle proprie culture". Nella giornata di ieri, 4 novembre, la Lega Nazionale ha voluto ricordare tutti i Caduti per l'Italianità di Trieste con una cerimonia che si è tenuta al Famedio del Liceo "Dante Alighieri" a Trieste. ARC/LIS/al