Centenario Anbi: Zannier, siccità e emergenze richiedono azioni comuni

Udine, 14 ott - Irrigazione e attività di difesa idraulica del territorio, energia elettrica da fonti rinnovabili, bonifica ambientale di siti inquinati, attività di dragaggio in aree lagunari e portuali, manutenzione della viabilità lagunare. Sono alcuni dei temi toccati nel corso del convegno che si è svolto nel Salone del popolo del castello di Udine promosso dall'Anbi Fvg. L'evento, che in linea con le direttive di Anbi nazionale si ispira al tema "leggere il passato per immaginare il futuro", celebra i cent'anni dal primo congresso delle bonifiche venete di San Donà di Piave con cui si diede il via alle bonifiche integrali per la sanificazione del territorio. In questo contesto è intervenuto l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, Stefano Zannier, che davanti alla numerosa platea dei rappresentanti dei consorzi di bonifica regionali, di comuni e di enti di tutela, ha rivolto un appello all'unità di intenti ed azioni. "Per riuscire a garantire un sistema irriguo che dia risposte alle esigenze attuali, a partire dalle emergenze come la siccità e l'approvvigionamento idrico - ha detto Zannier - è necessaria una visione corale. La relazione tra Amministrazione regionale, Consorzi ed enti è paritaria, perché siamo consapevoli che solo un'azione comune ci consente di far fronte a queste crescenti difficoltà. Visioni diverse sulle azioni da perseguire, addirittura sulle soluzioni tecniche da attuare, vanno superate. Non possiamo permetterci di dividerci" ha concluso l'assessore. Anche l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente ed energia, Fabio Scoccimarro, ha portato un video saluto in cui ha sottolineato come "il territorio ha subito pesanti trasformazioni, che hanno inciso sullo sviluppo urbano, sulla tutela territoriale, mentre le attività industriali con il boom economico consumavano superficie agricola. Cento anni fa con le bonifiche si sono affermate le tecniche di agricoltura moderne; oggi è necessario guardare al passato per comprendere come trovare l'equilibrio tra difesa ambientale, tutela del territorio e sviluppo". Al convegno, dopo i saluti della presidente di Anbi Fvg, Rosanna Clocchiatti, è intervenuto anche Massimo Gargano, direttore generale dell'Anbi nazionale, che ha denunciato come le risorse del Pnrr destinate al sistema irriguo e alla lotta alla siccità siano insufficienti rispetto alle reali necessità del Paese e ha richiamato l'attenzione su un'azione politica che difenda il territorio in contrasto all'eccessivo consumo di suolo e allo sfruttamento irrazionale delle risorse idriche. ARC/SSA/pph