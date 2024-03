Centenario Units: Roberti, Corsa Castelli miglior modo per festeggiare

Scoccimarro, sport ottimo veicolo per formare a rispetto ambiente Trieste, 25 mar - "La Corsa dei castelli è una manifestazione che è cresciuta nel corso degli anni e che nelle ultime edizioni è riuscita ad alzare molto il valore sportivo tanto da aprirsi dall'anno scorso anche alla dimensione internazionale con la International Road Race, ma è anzitutto un evento simbolo per Trieste, unendo due punti di riferimento come il castello di Miramare e quello di San Giusto: grazie quindi all'Università di Trieste per aver costruito questa partnership con la Ads Promorun per festeggiare al meglio il centenario dell'Ateneo". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Autonomie locali Roberto Roberti, intervenendo alla presentazione, assieme all'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, della manifestazione podistica di 10km su strada che per l'occasione si chiamerà "#100UniTs Corsa dei Castelli". "Niente come lo sport unisce e correre assieme è il più bel modo di festeggiare l'anniversario dell'Ateneo giuliano: l'auspicio è che tanti studenti si iscrivano per celebrare nel modo migliore i primi cento anni di vita dell'Università di Trieste. Noi ci saremo" ha aggiunto Roberti. Scoccimarro ha evidenziato da parte sua come l'assessorato all'Ambiente partecipi all'evento "non solo perché abbiamo il dovere di promuovere l'educazione ambientale dalle prime fasi della formazione fino a quelle universitarie, ma anche perché è giusto sostenere le società sportive che organizzano manifestazioni sportive che divulgano concretamente tra i giovani la sostenibilità. Con la Corsa dei Castelli si coniugano i valori dello sport, la sensibilità verso l'ambiente - come testimoniano le medaglie in legno ecosostenibile -, l'importanza dell'istruzione e la cultura civica." Al via domenica 20 ottobre, la 10 km competitiva, la Non Competitiva Ten e la Family Run 8km, sono state presentate nel dettaglio nella sala Cammarata dell'Università di Trieste alla presenza del rettore Roberto Di Lenarda, che ha evidenziato come nel palinsesto di eventi che l'Università dedica a Trieste e ai suoi visitatori non poteva mancare una grande manifestazione sportiva. Alla presentazione sono inoltre intervenuti la coordinatrice regionale FriuliVenezia Giulia di Sport e Salute Erika Dessabo, il delegato Coni provincia di Trieste Ernesto Mari, la presidente di Asd Promorun Silvia Gianardi e l'ex atleta azzurro e direttore tecnico di gara Michele Gamba. Gamba ha annunciato come siano attese 5000 presenze e come le iscrizioni ad oggi (1000) siano già il +65% rispetto all'anno scorso. ARC/EP/gg