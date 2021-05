Centri estivi: Riccardi/Rosolen, vaccino anche per educatori minorenni

È necessario che abbiano compiuto 16 anni



Palmanova, 13 mag - "Per gli educatori minorenni che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, sarà possibile prenotare la vaccinazione anticovid tramite Call Center regionale, CUP delle Aziende sanitarie e delle Farmacie abilitate e web app".



A darne notizia sono il vicegovernatore della Regione Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi e l'assessore all'Istruzione Alessia Rosolen.



"Nei giorni scorsi - spiegano Riccardi e Rosolen - avevamo aperto le agende per consentire la prenotazione della vaccinazione agli operatori scolastici, e tra questi, anche agli educatori che presteranno servizio nei Centri estivi in partenza dal mese di giugno. Ora abbiamo deciso di estendere l'apertura delle agende per le prenotazioni anche agli educatori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Al momento della vaccinazione, il minore dovrà essere accompagnato da un genitore o dal tutore che dovrà anche sottoscrivere la dichiarazione di atto notorio circa l'appartenenza del minore alla categoria degli educatori". ARC/AL/gg