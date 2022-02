Centri minori: Pizzimenti, approvate 60 domande Comuni per il 2021

Oltre 10 milioni di euro per opere di riqualificazione



Trieste, 18 feb - Sono 60 le domande dei Comuni per progetti di riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze approvate oggi dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti.



I progetti finanziati, selezionati in base a rigidi criteri di assegnazione, sono stati scelti tra le 136 domande pervenute a ottobre scorso. Lo stanziamento complessivo è di 10 milioni e mezzo di euro, il massimo dell'importo finanziabile di 200.000 euro.



Dei 60 interventi previsti una quarantina è dedicata alla riqualificazione delle sedi municipali, ponendo attenzione all'adeguamento sismico, al risparmio energetico e all'accessibilità. Oltre alle sedi dei municipi finanziati, fra gli altri, anche interventi su parchi pubblici, rifugi, scuole e palestre scolastiche, biblioteche civiche.



"Si tratta di un intervento molto atteso dai centri minori - spiega ancora Pizzimenti - che spesso non hanno le risorse per provvedere autonomamente alle ingenti spese di riqualificazione delle strutture esistenti. Grazie a questo stanziamento i municipi potranno intervenire sulle strutture vetuste, su scuole, centri di aggregazione, campi sportivi e parchi, valorizzando l'esistente e garantendo servizi nuovi ed efficienti. Si è voluto dare attenzione ai criteri di sicurezza più stringenti".



Riguardo ai parametri di aggiudicazione la Regione ha definito di privilegiare i Comuni il cui progetto riguardava l'edificio municipale, gli interventi dotati di un livello di progettazione maggiormente avanzato ed è stato attribuito punteggio extra alle iniziative in materia di sicurezza strutturale o antincendio, per la realizzazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, per il miglioramento della classe energetica. E' stata data inoltre priorità ai Comuni più piccoli e a quelle domande per le quali l'ente locale prevedeva una partecipazione alla spesa. ARC/EP/pph