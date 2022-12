Cerimonie: Fedriga, premiati con onorificenza dimostrano valori Fvg

Il governatore ha partecipato al conferimento dei riconoscimenti in Prefettura a Trieste Trieste, 19 dic - "Un riconoscimento importante e prestigioso innanzitutto improntato al merito di chi nelle professioni si è distinto per essere un esempio: in particolare per i più giovani che si accingono a intraprendere una professione a beneficio della comunità". Lo ha detto oggi nel salone del palazzo della Prefettura di Trieste il governatore Massimiliano Fedriga a margine della cerimonia di conferimento delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cui ha presenziato, tra gli altri, anche il sindaco del capoluogo regionale Roberto Dipiazza. Come ha spiegato il massimo esponente della Giunta, tutti i premiati rappresentano chi si è distinto nelle più alte articolazioni delle istituzioni statali, locali ed ecclesiastiche. Tra questi anche chi, grazie alla propria attività, ha favorito uno sviluppo che ha visto il Friuli Venezia Giulia ai vertici nazionali per l'export e l'occupazione. "A dimostrazione - ha sottolineato Fedriga - che i valori, messi in risalto da questa onorificenza, fanno parte della storia e dello spirito delle nostre genti, che anche in passato hanno saputo sempre trovare le forza e la determinazione per rialzarsi e ripartire verso una prospettiva di crescita economica e sociale" Il governatore, infine, assieme al sindaco Dipiazza e al prefetto Annunziato Vardé, ha rivolto ai premiati, ai loro familiari e alle altre autorità civili, militari e religiose presenti gli auguri per un felice Natale e un buon anno nuovo. ARC/GG/ma