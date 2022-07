Ciclabili: Pizzimenti, importante accelerare su realizzazione Premoci

Trieste, 4 lug - "L'odierna approvazione definitiva in Commissione del Piano regionale della mobilità ciclisti ci consente di garantire maggiore fluidità a tutte le attività amministrative che Regione e Comuni devono ultimare. Il Premoci è complementare infatti ai Biciplan comunali. Da ricordare che ben 110 amministrazioni locali del Friuli Venezia Giulia hanno già ottenuto i finanziamenti regionali e stanno espletando le fasi progettuali. Adesso possiamo accelerare per realizzare, per primi nel nostro Paese, un sistema dinamico e innovativo".Lo afferma l'assessore alle Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, dopo il parere positivo della IV Commissione del Consiglio regionale sulla delibera della Giunta n. 292 "Legge regionale 8/2018, art. 7, comma 7. Piano regionale della mobilità ciclistica".Dopo l'entrata in vigore della legge nazionale 2 del 2018, è la prima volta che in Italia una Regione riesce a dotarsi di uno strumento con queste caratteristiche, strategico per lo sviluppo dei trasporti e del turismo in Friuli Venezia Giulia per i prossimi dieci anni.Da sottolineare che la rete progettata dal Premoci sarà articolata in 1.300 chilometri di piste ciclabili lineari, continue e sicure in grado di collegare alcuni assi europei, come la FVG1 Alpe Adria, i centri intermodali regionali, per arrivare fino alle località più piccole. Oggi sono già utilizzabili 473 chilometri."La maggior parte delle osservazioni avanzate dai Comuni sono state accolte dalla Giunta regionale - sottolinea Pizzimenti in conclusione -. Per le poche escluse non si tratta però di una chiusura definitiva, in quanto riguardano particolari progettualità sul territorio e quindi potranno essere approfondite meglio in un secondo momento insieme alle singole amministrazioni comunali". ARC/TOF/ma