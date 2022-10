Ciclocross: Zilli, Giro d'Italia a Osoppo vetrina per tutto il Fvg

Osoppo, 8 ott - "Ospitare in Friuli Venezia Giulia una tappa del Giro d'Italia di ciclocross è una splendida opportunità per far conoscere la nostra regione su scala nazionale. La bicicletta, in particolare, per sua vocazione porta gli sportivi a diretto contatto con la natura e le bellezze del territorio: ecco allora come questo evento diventa un importante veicolo di promozione e una bella vetrina per la valle del Tagliamento". Queste le considerazioni che l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha portato oggi alla presentazione della seconda tappa del Giro d'Italia di ciclocross 2022, in programma domani a Osoppo. La manifestazione, giunta alla 14^ edizione, ha preso il via domenica scorsa da Corridonia (MC) e, dopo l'appuntamento friulano, proseguirà con altre quattro prove a S. Elpidio a Mare (FM) il 16 ottobre, a Follonica (GR) il 30 ottobre, a Ferentino (FR) il 18 novembre e a Gallipoli (LE) il 18 dicembre. Dopo aver portato i saluti del governatore Massimiliano Fedriga, l'assessore nel corso del suo intervento ha elogiato il Jam's Bike Team di Buja, società organizzatrice della tappa pedemontana, per aver inserito nel programma di gare anche il campionato italiano di ciclocross paralimpico, disputato oggi pomeriggio presso il parco del Rivellino. "Un'iniziativa encomiabile - ha rilevato Zilli - che denota sensibilità e attenzione verso il mondo dei disabili, a testimonianza di come lo sport mantenga sempre una forte valenza inclusiva". Un ringraziamento speciale è stato infine rivolto dalla rappresentante della Giunta a tutti i volontari che, "grazie al loro impegno continuativo durante l'intero anno, rendono possibile lo svolgimento di manifestazioni di questo rilievo". ARC/PAU/gg