Ciclovia Lagune: Amirante, ponti stralciati per i tempi tecnici Pnrr

L'assessore interviene dopo il parere negativo del Comune di San Canzian d'Isonzo



Pordenone, 20 dic - "Domani è prevista una Conferenza dei servizi, quindi un incontro meramente tecnico in merito al progetto legato alla Ciclovia delle Lagune che attraversa anche il territorio del Comune di San Canzian d'Isonzo. In un precedente incontro politico, nel novembre scorso, era stato spiegato perché sia il ponte di collegamento con il Veneto, sia il ponte di connessione attraverso il fiume Isonzo in territorio di San Canzian d'Isonzo, sono due opere che per i tempi collegati alle autorizzazioni ambientali non sono compatibili con i criteri e i tempi dei fondi del Pnrr e che per questo i progetti sono stati stralciati".



Lo ha sottolineato oggi l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, in merito al parere contrario annunciato dal Comune di San Canzian d'Isonzo sul progetto della Ciclovia delle Lagune che punta a collegare attraverso un percorso ciclopedonale Trieste a Venezia. "I due progetti - ha precisato Amirante - sono stati stralciati perché tecnicamente i tempi procedurali non erano compatibili con le esigenze del Pnrr, non certo perché non ritenuti importanti o non tenuti in considerazione dall'Amministrazione regionale. Stante le tempistiche determinate dal Pnrr non è stato possibile riuscire a ottenere le autorizzazioni in tempo per l'approvazione che avrebbe dovuto avvenire entro la fine dell'anno per consentire di bandire la gara e realizzare l'intervento entro il 2026, termine questo previsto per tutti i progetti Pnrr".



"È chiaro che - ha assicurato l'assessore - l'impegno della Regione per quello che concerne il ponte sull'Isonzo è massimo e dunque ci prendiamo sin d'ora l'impegno di stanziare i fondi e avviare la progettazione per realizzare l'opera in tempi non eccessivamente lunghi, in modo che possa essere realizzata a seguito dell'intervento Pnrr. Più complessa è, invece, la vicenda legata al ponte che collega il Friuli Venezia Giulia al Veneto, nella zona tra Latisana e Lignano. È infatti necessario - precisa Amirante - realizzare una passerella ciclabile che però, essendo interregionale, dovrà essere condivisa con la Regione Veneto attraverso un dialogo che apriremo all'inizio del 2024 su una serie di questione oltre a quella legata al ponte ciclopedonale della Ciclovia delle Lagune". ARC/LIS/ma